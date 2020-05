CONTE CONVOCA ITALIA VIVA A PALAZZO CHIGI: GIUSTIZIA E MIGRANTI PER LA TENUTA DEL GOVERNO

Si vedranno in mattina, a Palazzo Chigi: da una parte della scrivania il Premier Giuseppe Conte, dall’altra i rappresentanti di Italia Viva (senza Matteo Renzi). Questa volta niente video conferenza, forse perchè la situazione è molto piu’ seria che in passato: Italia Viva potrebbe votare con le opposizione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Bonafede ed a questo punto Conte, preso atto di una frattura insanabile, dovrebbe ricorrere ai voti dei “responsabili” per salvare il proprio ministro e, successivamente, guardare al futuro con nuovi assetti politici. Di voto anticipato, sia ben chiaro, non se ne parla neppure: e non solo perchè non ci sono le condizioni sanitarie (figuriamoci se il Ministro Speranza, esponente di un partito fuori dal radar di ogni sondaggio) esprimerebbe parere favorevole. L’impressione è che i gruppi parlamentari, guidati dal Partito Democratico, abbiamo alzato la temperatura del fuoco sotto il pentolone nel quale hanno iniziato a bollire Conte ed i suoi fedelissimi. I numeri per una nuova ed eventuale maggioranza, tirando dentro qualche pezzo del centro destra, ci sono e sono anche piu’ ampi degli attuali. Siamo solo all’inizio di una guerra politica i cui tempi massimi, per la fine, sono fissati a settembre.

