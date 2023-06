CONTINUA LA FUGA DA AZIONE: PRONTO ALL’ADDIO ANCHE L’EX PARLAMENTARE PAOLO RUSSO

C’è anche l’ex fedelissimo di Mara Carfagna Paolo Russo nell’elenco di chi, in questi giorni, sta abbandonando Azione per scegliere un nuovo percorso politico ? Pare proprio di si, anche se manca ancora l’ufficialità ma la presenza di Russo ad un evento di Fratelli d’Italia, in provincia di Napoli, non è passato inosservato.

Solo ieri, ad annunciare il suo addio ad Azione, era stata un’altra fedelissima di Mara Carfagna: l’ex deputata di Forza Italia Rossella Sessa, candidata, proprio con il partito di Carlo Calenda, alle ultime elezioni politiche di Settembre 2022.