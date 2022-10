CORRADO MATERA: “ESTATE 2022, NUMERI POSITIVI IN TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO”

“Anche in provincia di Salerno la qualità e la varietà dell’offerta turistica, tra mare, monti e cultura, ha costituito un importante attrattore per il ritorno dei turisti stranieri, ma anche di tanti italiani che quest’anno hanno deciso di restare sulla penisola ed esplorare le nostre bellezze.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

È una ripartenza confortante, in particolare in questo momento difficile e delicato per le imprese e le famiglie italiane. 𝗦𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗱𝗱𝗶𝘀𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘀𝗶𝗮 𝗿𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝘃𝗲𝘃𝗼 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮, e che poi era stato pesantemente rallentato dalla pandemia.