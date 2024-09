CORRADO MATERA PONTIERE PER PORTARE UN CONSIGLIERE DELLA LEGA NELLA MAGGIORANZA DI DE LUCA. DI CHI SI TRATTA ?

Chi sarà il Consigliere Regionale della Lega in Campania con il quale Corrado Matera, Capogruppo dei Moderati, ha avviato, da qualche settimana, una trattativa per agevolare il suo transito all’interno della maggioranza di centro sinistra del Presidente della Regione Vincenzo De Luca ? E quali saranno stati i convincenti argomenti utilizzati da Matera per chiudere un accordo che si dovrebbe chiudere. già nelle prossime settimane ?

In Consiglio Regionale il tema dei cambi di casacca, oramai, sembra essere all’ordine del giorno, anche perchè in tutti gli schieramenti presenti c’è una grande confusione sul futuro della Legge Elettorale ma anche sul nome dei candidati alla Presidenza della Regione per le elezioni del prossimo autunno.

C’è, poi, il tema della tenuta dei partiti e di come gli ultimi 5 anni abbiamo influenzato l’andamento elettorale delle diverse forze presenti in Consiglio Regionale.