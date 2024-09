PELLEZZANO. CANTIERE STRADALE DI SALERNO BLOCCA LE STRADE, IL SINDACO MORRA FA LA VOCE GROSSA

Un cantiere stradale, aperto questa mattina nel Comune di Salerno, al confine con quello di Pellezzano, ha mandato completamente in tilt la circolazione nel centro della Valle dell’Irno. Secondo quanto denuncia il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, il Comune di Salerno non avrebbe, neppure, comunicato l’avvio dei lavori.

“I lavori stradali” scrive il Sindaco Francesco Morra, ” che, in queste ore, stanno provocando disagio agli automobilisti di Pellezzano riguardano Via dei Casali, strada ricadente nel territorio del Comune di Salerno e sono, dunque, di stretta pertinenza di altra Amministrazione Comunale. Ci dispiace per i problemi alla viabilità che stanno interessando il territorio del nostro Comune ma si tratta di un intervento di cui, solo oggi, veniamo a conoscenza. Ciononostante abbiamo già richiesto al Comune di Salerno l’attivazione di un servizio semaforico provvisorio lungo via dei Casali, da attivare dopo l’orario di punta, insieme alla presenza di Agenti della Polizia Municipale, per ridurre al minimo i problemi di viabilità che interessano, in queste ore, il nostro Comune.”