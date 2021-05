COSIMO ADELIZZI (MS5): “SULLE AMMINISTRATIVE IO STO CON GIUSEPPE CONTE”

Andremo avanti con coraggio. Comincia così il post che stamattina il parlamentare del Movimento Cinque Stelle ha pubblicato sui suoi canali social e che ha accompagnato con una foto che ritrae Giuseppe Conte e Virginia Raggi. «Questa sindaca coraggiosa e preparata ha dato inizio a un cambiamento radicale, che non deve essere interrotto in nome di una restaurazione che non farebbe certo il bene dei cittadini romani – spiega Adelizzi -. Come ha detto giustamente Giuseppe Conte, sarebbe stato auspicabile trovare un accordo con il Pd sul nome di Virginia Raggi. Così non è stato, ma questo non preclude la possibilità che ciò avvenga in altri comuni. Veniamo da un lavoro portato avanti a livello di governo durante il Conte 2 che speriamo possa continuare anche a livello locale, ovunque ve ne siano le condizioni. Anche nella prospettiva dell’elezione del sindaco di Napoli auspico che continui il confronto nell’ottica di un disegno politico unitario per il territorio».

Poche battute che però sottolineano in maniera netta la posizione del parlamentare ebolitano e quella del Movimento. Nel rinnovare il sostegno alla Raggi, infatti, emerge anche la volontà di trovare una quadra sulla persona giusta su cui puntare per lo sviluppo della città di Napoli. Roma e Napoli sono due città strategiche, per posizione geografica e per rilevanza storica, che possono incidere sulla ripresa dell’Italia nel dopo covid e fare da traino per il decollo del sud.

«La posizione del Movimento 5 Stelle è chiara – conclude Adelizzi -: da parte nostra c’è tutta la volontà di costruire un progetto comune basato su temi che per noi sono imprescindibili, come l’ambiente, la giustizia, gli investimenti e la lotta alle disuguaglianze».

