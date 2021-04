DEMOCRATICI E PROGRESSISTI: CONVEGNO ON LINE DEDICATO A “CRISI SOCIALE E RUOLO DELLA SINISTRA”

Non è stato facile, non è facile in questo tempo parlare di politica. In questa sofferenza che tocca le vite di tanti di noi abbiamo avvertito e avvertiamo pudore a parlare di orizzonti politici. Da qui tanti silenzi.

Tuttavia, più si va avanti, più le questioni che abbiamo davanti richiedono un profilo politico, e per la nostra parte una Sinistra capace di fare il proprio mestiere e di mettere in campo il meglio del proprio pensiero per cambiare le cose a favore di chi non ce la fa più in questa crisi sociale ed economica dovuta a questa maledetta pandemia.

Più si va avanti e più diventa necessaria la politica che metta in discussione principi ed assunti che parevano consolidati, ad esempio, nella ripartizione (ingiusta) delle risorse economiche e nell’intervento (debole) dello Stato in economia.

Mettere in discussione, insomma, i privilegi dei pochi a fronte della sofferenza dei tanti.

Lunedì 19 aprile, alle ore 18, un po’ di esperienze e di compagni si confronteranno con Vasco Errani, autorevole esponente della nostra storia, che da tempo sta lavorando, a partire dall’esperienza di “Emilia Coraggiosa”, a mettere insieme i nostri frammenti, su come intorno a questi sentimenti possa riorganizzarsi una forza di Sinistra utile per il Paese.

Ci vedremo, necessariamente, da remoto (arriverà il tempo in cui la politica si riapproprierà dell’incontro e della presenza fisica) su questa pagina: fb.com/demprocampania.