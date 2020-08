DI CERBO (PSI) SCRIVE A DE LUCA: “RICONOSCIMENTO COVID ANCHE PER SANITARI STRUTTURE PRIVATE”

Con una lettera inviata al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, Antonello Di Cerbo, candidato al consiglio regionali con il Partito Socialista Italiano, chiede che la Giunta della Campania attribuisca i riconoscimenti per il lavoro svolto nell’emergenza Covid 19 anche agli operatori sanitari del settore privato accreditato.

“Il rischio”, sottolinea Di Cerbo nella lettera inviata a De Luca, “è quello di creare delle discriminazioni tra il settore pubblico e quello privato, entrambi impegnati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid 19”.

La comunicazione al Presidente De Luca per il riconoscimento del maggior impiego correlato all’emergenza epidemiologica COVID-19 riguarda il personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale ed il personale delle strutture private accreditate (RSA per anziani, disabili, pazienti psichiatrici, etc.) che svolgono attività residenziale.