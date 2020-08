TOMMASO AMABILE (PD): “IN 5 ANNI INVESTITI 105 MILIONI PER LA SCUOLA IN CAMPANIA”

In questi cinque anni di governo regionale, abbiamo pensato la scuola come il nostro “Passaporto per il Futuro”.

Investiti 105 milioni, finanziati 460 Istituti e coinvolti oltre 400.000 studenti della Campania in orario extrascolastico, grazie al programma #ScuolaViva.

Come scriveva Victor Hugo: “Chi apre il portone di una scuola, chiude quello della prigione_”.

Lo annuncia Tommaso Amabile, Consigliere Regionale uscente, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista del Partito Democratico con De Luca Presidente.