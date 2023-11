DOMENICO MATERA (FDI): “SCIOPERO NELLA SCUOLA, DE LUCA SMENTITO: SCARSA ADESIONE”

“Nonostante i tanti e roboanti annunci, lo sciopero annunciato per la giornata di ieri anche in Campania, nel mondo della scuola non ha attecchito, anzi è stato un flop”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

“Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, le adesioni in termini percentuali vedono la Campania con i numeri più bassi d’Italia, con la partecipazione del 2,37% di docenti contro il 6,53% nazionale. Questo dimostra, ancora una volta, che le falsità del presidente De Luca non hanno effetto nella realtà”, prosegue il senatore. “Dopo la campagna di bugie sul dimensionamento scolastico, credeva di lucrare politicamente sulla scuola, ma corpo docente e personale scolastico hanno dimostrato di non essere certo degli sprovveduti. Sarebbe ora – conclude Matera – che Vincenzo De Luca cominciasse a pensare a come amministrare la nostra Regione oppure, al massimo, a come iniziare a fare le valigie”.