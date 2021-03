EBOLI, COMUNALI 2021. ITALIA VIVA LANCIA IL NOME DI TONINO CUOMO SINDACO

L’attenzione di noi tutti è sicuramente rivolta alle difficoltà del momento ed alla necessità di tenere duro per percorrere l’ultimo miglio che ci consentirà finalmente di vedere la luce. Il Governo Draghi ha imposto un cambio di passo notevole nella lotta alla pandemia, con idee chiare ed una forte determinazione nell’avvio ed attuazione della campagna di vaccinazione che ci fa ben sperare in un ritorno “alla vita” nei prossimi mesi.

E’ quanto dichiarano i Coordinatori Provinciali di Italia Viva Tommaso Pellegrino ed Angelica Saggese.

Ci prepariamo, perciò, pur con le difficoltà del momento, ad affrontare le competizioni elettorali che ci attendono in autunno, quando dovremo dare a molte delle nostre città, guide autorevoli e competenti per gestire la fase post emergenziale. Ed è per questo motivo che, come Italia Viva, intendiamo avviare l’apertura di un “cantiere” per la città di Eboli. Un cantiere riformista, liberale e moderato, aperto alle migliori energie della città, da costruire intorno ad un proprio candidato sindaco autorevole e di qualità che riconosciamo nella persona di Tonino Cuomo. Parte da qui, quindi, la discussione sulle idee per la città di Eboli, in un confronto aperto alla partecipazione di tutti coloro che si riconoscono nei valori progressisti e liberali e che vogliono dare un contributo alla crescita della città.