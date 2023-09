EBOLI. CRISI NUOVA GIUNTA, IL SINDACO MARIO CONTE PENSA ALLE DIMISSIONI ?

C’è anche l’ipotesi di provocatorie dimissioni, da presentare direttamente ai Consiglieri Comunali, per uscire dalla crisi politica nella quale il Sindaco di Eboli Mario Conte si è venuto a trovare per la composizione della nuova Giunta. Ad un anno dalla vittoriosa campagna elettorale del 2022, Conte si trova dinanzi ad una maggioranza particolarmente litigiosa, nella quale è difficile, se non impossibile, trovare un equilibrio tra le diverse anime. Ed ecco allora che, da qualche giorno, Conte, proprio per frenare gli appetiti delle singole liste della sua maggioranza, possa procedere anche alle dimissioni, per il cui ritiro ha a disposizione 20 giorni, per calmare i bollenti spiriti ed anche per lasciare comprendere a tutti che il percorso amministrativo e politico da percorrere è abbastanza lungo.

