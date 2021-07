EBOLI. IL PD PUNTA SUL CIVICO DAMIANO CAPACCIO, C’E’ ANCHE LUCA SGROIA

Il Patto per Eboli, l’iniziativa politica presentata questa mattina, punta sulla candidatura di un civico: il noto medico Damiano Capaccio ma, nel corso dell’iniziativa che ha visto anche la partecipazione di Piero De Luca, sottratto ad altri impegni già assunti, c’era anche l’attuale commissario cittadino del Pd Luca Sgroia che, appena qualche giorno fa, ha annunciato di voler fare un passo indietro nella intenzione di riunire tutto il centro sinistra. Cosa farà Sgroia, sarà candidato al Consiglio Comunale ? Le indiscrezioni che arrivano da Eboli dicono che l’ex Vice Sindaco sta già lavorando per la composizione di una lista con il simbolo del Partito Democratico, in attesa di verificare cosa farà il resto della coalizione, già in parte spaccata, considerato che il PSI ed Italia Viva hanno già scelto un proprio candidato sindaco.

