SALERNO, COMUNALI 2021. IL M5S SOSTIENE LA CANDIDATURA DI ELISABETTA BARONE

In maniera compatta, senza alcuna esitazione, i parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle (Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza), questo pomeriggio hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco di Elisabetta Barone. Il Partito di Giuseppe Conte e di Beppe Grillo sarà al fianco della Dirigente Scolastica che ha accettato di scendere in campo alla guida di una vasta coalizione che contiene il M5S ma anche Azione di Calenda, esponenti di Leu, alcuni fuoriusciti da Italia Viva, un pezzo della sinistra e numerose liste civiche. Tofalo, Cioffi e Provenza sono al lavoro per la composizione della lista che, all’interno della coalizione, porterà il nuovo simbolo del M5S, ovvero quello con la dicitura 2050.

Share on: WhatsApp