EBOLI. LUCA SGROIA RITIRA LA DISPONIBILITA’ ALLA CANDIDATURA A SINDACO

“Ho deciso di ritirare la mia disponibilità a candidarmi a Sindaco.

In questi mesi ho cercato di mettere insieme un fronte ampio di forze, che potesse offrire una prospettiva a Eboli, dopo le ferite che la stessa aveva subito.

Sono partito dal contributo che ho cercato di dare nei 50 giorni in cui ho svolto le funzioni di Sindaco, in uno dei momenti più drammatici della storia di Eboli, quando alla crisi istituzionale e politica che si era aperta per le note vicende giudiziarie che hanno riguardato l’ex Sindaco Cariello, ci siamo trovati nel pieno della seconda ondata della pandemia.” Lo scrive Luca Sgroia.

Ho registrato il sostegno sulla mia candidatura di tanti cittadini e di molti ex amministratori comunali, che hanno condiviso la mia idea di Città, il mio progetto politico. Ma ho registrato anche la difficoltà di ricomporre, per le storie di ciascuno dei protagonisti del centrosinistra ebolitano, quel quadro ampio di forze di cui Eboli ha necessariamente bisogno.

Ho sempre ritenuto che la politica sia prima di tutto responsabilità da assumersi e da chiedere a sé stessi e non agli altri. Per questo ho deciso di fare un passo indietro, per consentire alla nostra comunità di fare un passo avanti.

Non voglio essere artefice, volontario o involontario, di alcuna divisione!

Auspico che questo mio atto possa favorire una ricomposizione vera, necessaria per il futuro dalla Città.

Eboli ha patito tanto, anche troppo, e non merita tanta frammentazione. Eboli merita generosità.

Mi auguro che questo mio gesto, sofferto ma che reputo doveroso, possa aiutare il mio Partito, il Partito Democratico, a ricostruire un fronte ampio in cui tutte le forze del centrosinistra possano tornare a offrire una proposta concreta alla Città, in cui prevalgano le esigenze di Eboli rispetto alle ambizioni dei singoli.

Io, checché se ne sia detto, non ho mai anteposto le mie ambizioni personali al destino della mia Città, della comunità dei democratici e continuerò a non farlo.

Ai tanti che avevano aderito a questo progetto in vista delle prossime elezioni, un ringraziamento sincero. Per voi, per Eboli ci sono e ci sarò sempre, fianco a fianco per costruire insieme un domani migliore.