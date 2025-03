EDMONDO CIRIELLI (FDI): “BOMBA CASTEL SAN GIORGIO, SI INDAGHI SU AUTORI E MOVENTE”

“Esprimo la più intensa solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ed all’intera comunità per il gravissimo attentato presso la sede del Municipio”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Gli atti di violenza nei luoghi delle istituzioni, mettono a rischio la stessa democrazia partecipativa, perché finiscono per intimidire chi è tenuto a garantire la trasparenza e il rispetto delle leggi. Per questo anche nel caso di Castel San Giorgio, è fondamentale l’azione delle Forze dell’Ordine per individuare gli autori materiali e soprattutto il movente “ha concluso Cirielli.