EDMONDO CIRIELLI (FDI): “COVID 19, IO CI SONO PASSATO MA ORA ARRIVA DALL’ESTERO”

“Io ci sono passato , questo non mi da più diritto di altri di parlare ma ho un’esperienza e penso che certo non posso essere accusato di faciloneria . Da fine maggio il ceppo italiano era mutato , non ci vuole un genio a capirlo , c’erano meno infettati, evidentemente la capacità di sopravvivere fuori dall’ospite o la sua forza nel contagiare si era ridotta , chi contraeva il virus aveva sempre pochi sintomi , e perfino i ricoverati lo erano solo per riempire i reparti Covid .” E’ quanto scrive il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

I morti che c’erano erano quelli da mesi in rianimazione. Un importante esperto mi disse Edmondo il virus è stato abbattuto dai sistemi immunitari degli italiani che aveva infettato . Altrove impazza perché da noi l’epidemia è scoppiata subito dopo la Cina ( ricordate eravamo i secondi al mondo ) e all’estero gira quindi il ceppo originario .Qualunque Governo serio avrebbe mantenuto nel riaprire tutto le frontiere se non chiuse almeno sotto rigoroso controllo ed invece è stato consentito agli italiani di andare all’estero, e tornare con il ceppo originario in Italia, o peggio far sbarcare migliaia di stranieri senza sottoporli almeno ad una seria quarantena ( sono scappati in centinaia ) . Adesso si parla di nuovi blocchi , ma il decorso del contagio in Italia ci fa pensare che se governiamo bene le frontiere non avremmo grandi ritorni e comunque il virus nel mondo si muoverà come lo ha fatto in Italia , per cui non è il caso certo di avere l’allarme del passato . Invece un Governo di incapaci pensa a chiudere ancora e da là colpa agli italiani, ai giovani , perché non girano con la mascherina o perché non mantengono la distanza sociale quando il primo a fare sciocchezze è il Governo . Gli italiani hanno rispettato disciplinatamente tre mesi di privazione della libertà e visto crollare la propria economia il proprio reddito . L’Italia di certo sopravviverà al virus non so come farà a resistere al PEGGIOR GOVERNO DELLA SUA STORIA