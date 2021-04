EDMONDO CIRIELLI (FDI): “DRAGHI RIAPRA I CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA”

La riapertura dei centri commerciali durante il fine settimana è stata cancellata senza alcuna spiegazione dal Dl riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale la scorsa notte.

Dopo il caso sconcertante del coprifuoco confermato alle 22, è l’ennesimo schiaffo del Governo Draghi al buonsenso e soprattutto ai tanti commercianti ed imprenditori che, durante questa pandemia, stanno pagando un prezzo altissimo per colpa delle chiusure a raffica e dei mancati ristori”.

Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Insomma, con lo stesso Dl, il cosiddetto governo dei migliori da un lato affolla gli studenti sui mezzi di trasporto e dall’altro si accanisce sul mondo del commercio. La chiusura dei centri commerciali nei weekend, poi, è davvero incomprensibile perché – spiega Cirielli – gli ampi spazi a disposizione e gli orari prolungati consentirebbero un afflusso in sicurezza dei clienti all’interno dei negozi. I cittadini che dal lunedì al venerdì lavorano hanno il diritto, ad esempio il sabato o la domenica, di potersi recare a fare acquisti come fanno gli altri durante la settimana. Siamo di fronte ad una limitazione della libertà personale che non è accettabile in un Paese civile. Mi auguro che il premier Draghi faccia mea culpa ed imponga una urgente modifica al Decreto nell’interesse dei commercianti, dei loro dipendenti e della nostra economia” conclude Cirielli.