SALERNO. CAMBIAMO!: “CONTINUA IL CAOS PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI”

Il coordinamento cittadino di Cambiamo! con Toti, afferma il coordinatore di Salerno Cristian Pontillo, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di privati cittadini in merito alla disorganizzazione palesata dalla macchina organizzativa che gestisce la campagna delle vaccinazioni anticovid nella nostra città.

“Numerosi anziani sono stati costretti a lunghe file presso il plesso dell’ospedale San Leonardo poiché sono stati convocati tutti alla stessa ora per potersi sottoporre alla prima dose del vaccino, creando non pochi disagi agli stessi. Nonostante la professionalità e l’umanità messa in campo dai singoli operatori sanitari, i disagi sono stati numerosi. A tal proposito, allo scopo di poter prontamente segnalare le inefficienze e poter intervenire per ridurre i disagi alla parte più debole della nostra cittadinanza, si richiede una maggiore presenza di operatori addetti alla sorveglianza ed alla gestione dei flussi delle persone.”

“Tutto ciò mentre il Comune si dedica al solito valzer delle plurime inaugurazioni di opere pubbliche dovendo iniziare a scaldare i motori in vista delle prossime elezioni amministrative. Noi chiediamo maggiore attenzione verso i nostri cittadini più deboli e segnaleremo ogni problema per garantire a loro una adeguata risposta, e lo faremo #PerSalerno