ELLY CEDE A VINCENZO: ENTRO LA FINE DEL 2023 IL CONGRESSO REGIONALE DEL PD

Una cosa concreta il Presidente della Regione l’ha portata a casa, al termine dell’incontro, durato secondo le cronache politiche regionali meno di un’ora, con la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein: entro la fine del 2023 il Partito Democratico della Campania celebrerà il suo congresso regionale, mettendo fine al periodo di commissariamento. Un gesto di distensione, con il Segretario del Pd ed il Presidente della Campania che iniziano ad annusarsi, per capire in che modo portare avanti una scomoda ma necessaria convivenza all’interno dello stesso partito. Per De Luca avere una classe dirigente regionale del Pd, legittimata dalla celebrazione del congresso, è il punto di partenza per poter lavorare sulle elezioni regionali del 2025; dall’altra parte la Schlein, che non gode di sondaggi particolarmente felici, non puo’ fare a meno, anche in occasione delle Europee 2024, del sostegno del Governatore della Campania.

Share on: WhatsApp