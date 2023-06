SABATINO TENORE: “CON BERLUSCONI FORZA ITALIA RIFERIMENTO DI TANTI MODERATI”

“Per tutto il mondo politico moderato Silvio Berlusconi ha rappresentato un riferimento importante, soprattutto nell’ultimo quinquennio quando populismi di ogni schieramento hanno invaso il mondo delle istituzioni. I valori cattolici, quelli della condivisione, un mondo con meno Stato e piu’ privato, il sostegno per la libera iniziativa imprenditoriale: Forza Italia ha funzionato e, tutt’ora, funziona come un aggregatore di tanti cittadini che non si ritrovano nelle scelte operate dagli estremi del nostro sistema politico attuale. ”

Lo dichiara l’ex Vice Presidente della Provincia di Salerno Sabatino Tenore, già sindaco di Siano.

In questo contesto il valore aggiunto apportato dall’imprenditore prima e politico poi Silvio Berlusconi è stato enorme, innegabile, evidente. Per oltre 30, in maggioranza o all’opposizione, il Presidente Berlusconi ha detto l’agenda politica dei Governi, rimanendone sempre protagonista. Lo ha fatto con arguzia ed intelligenza, quella che oggi manca a tanti leader politici,