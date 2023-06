PIETRO COSTABILE (GIOVANI FORZA ITALIA): “DOLORE PER LA PERDITA DEL PRESIDENTE BERLUSCONI”

“Questo è un giorno di immensa tristezza, la nostra comunità perde la sua storica, eccezionale guida, e l’Italia ed il mondo perdono uno dei principali protagonisti della storia del nostro tempo. Il Presidente Silvio Berlusconi ha rappresentato quell’Italia operosa, vivace, convinta di doversi riservare un posto d’onore nel futuro, e nel futuro dell’Italia ci ha creduto così tanto, per ogni giorno della sua vita, contribuendo in maniera determinante, in un modo inconfutabile che chiunque, nell’arco politico italiano, dovrà riconoscere ai posteri.”

Lo scrive, in una nota, Pietro Costabile, Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Salerno.

I ragazzi di Forza Italia Giovani onoreranno sempre il suo ricordo: oggi piangiamo il nostro Presidente, ma non per questo domani sarà minore il nostro impegno: le sue idee ed i suoi insegnamenti non sbiadiranno mai , e nel solco del suo percorso proseguiremo il nostro lavoro, nel rappresentare Forza Italia e tutti gli elettori che in questi ideali si rispecchiano con convinzione”