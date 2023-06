NOCERA SUPERIORE. SUGGESTIONE MONTALBANO, L’EX SINDACO PRONTO A TORNARE IN CAMPO

Gaetano Montalbano, già Sindaco del Comune di Nocera Superiore, è pronto a tornare in campo in vista delle prossime elezioni comunali del 2024. Un’idea suggestiva, considerati i successi che a Campagna ed a Scafati hanno ottenuto gli ex primi cittadini, che sta già creando molte aspettative nel centro dell’agro dove, intanto, domenica 17 Giugno, si celebreranno le Primarie di Fratelli d’Italia per la scelta del candidato sindaco. E, con ogni probabilità, non è un caso che proprio in questi giorni Montalbano preferisca rimanere in silenzio, in attesa di conoscere l’esito delle Primarie del partito di Giorgia Meloni.

Share on: WhatsApp