PROVINCIALI 2024. IL PARTITO DEMOCRATICO SI FA IN DUE: SI PENSA ANCHE A CAMPANIA LIBERA

In attesa di conoscere il testo definitivo della nuova legge sulle Province, con il ritorno al voto popolare nella prossima primavera, il Partito Democratico della Provincia di Salerno si prepara a farsi in due, con la presentazione non solo della lista di partito ma anche della civica Campania Libera, alla quale alcuni dirigenti stanno già lavorando.

Una decisione che potrebbe creare qualche malumore tra gli alleati di centro sinistra che pensavano di affrontare la tornata elettorale delle Provinciali solo ed esclusivamente con i simboli dei partiti tradizionali.