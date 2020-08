ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “FISCALITA’ DI VANTAGGIO PER AZIENDE AGRICOLE”

Enza Cavaliere, assessore comunale di Mercato San Severino, oggi candidata al Consiglio Regionale con la lista De Luca Presidente, propone una serie di temi che riguardano la valorizzazione del territorio della Provincia di Salerno e, tra questi, anche la fiscalità di vantaggio per sostenere le aziende agricole.

“Il 50% del nostro #territorio è composto da colline e solo il 15% da aree pianeggianti e la nostra provincia ne è esempio, dai colli Salerntiani alla Piana del Sele, da quelli dell’Agro alla Valle del Sarno, dai monti Alburni e del Vallo fino ad arrivare a mare; in questo meraviglioso territorio, irrigato da preziosi corsi d’acqua, con un clima mite tutto l’anno, con le giuste precipitazioni ed un inverno mai rigido, sapere che il contributo del primo settore alla formazione del valore aggiunto dell’economia è pari solo al 3% e che viene impiegata nella nostra regione solo il 6% della popolazione attiva, ci fa capire quanto ancora c’è da fare.” E’ quanto dichiara Enza Cavaliere.

Occorrerebbe investire principalmente in:

1. ammodernamento delle tecniche di coltura e sostegno ad una #agricoltura incentrata su produzioni di qualità e a maggiore redditività

2. fiscalità di vantaggio anche per le aziende agricole

3. incentivi alla creazione di #agriturismi collegati ai luoghi di produzione

4. sostegno all’ #export con la creazione di canali trade dedicati alle PMI

5. educazione al #marketing per le imprese agricole che necessitano di supporto, in quanto non strutturate, per permettere loro di meglio competere

6. sostegno nell’acquisto di mezzi per l’agricoltura e supporto di sistema alle coltivazioni, con la creazione di incentivi ad hoc, come si fa da sempre per la carta stampata ed alcuni settori.