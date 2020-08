ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “IL 20 E 21 SETTEMBRE DIFENDIAMO LA CAMPANIA ED I TERRITORI”

“Da oggi entriamo nella fase piu’ importante e delicata della campagna elettorale per le Regionali 2020. A noi candidati spetta il compito di spiegare a quanti piu’ elettori sarà possibile che un voto per Vincenzo De Luca è un voto per difendere la Campania”. A dichiararlo è Enza Cavaliere, candidata al Consiglio Regionale nella lista De Luca Presidente.

“La fase acuta della crisi sanitaria”, continua l’assessore comunale di Mercato San Severino, “ha dimostrato la grande capacità del Presidente De Luca di operare nell’interesse dei cittadini e del territorio. Ogni atto, ogni decisione, è stata presa nell’ottica di difendere la Campania”.

“E’ questa la filosofia della mia candidatura”, conclude Enza Cavaliere, “un impegno per il territorio, per difendere tutto il territorio, in continuità con il lavoro che ho svolto e che continuo a svolgere all’interno del Comune di Mercato San Severino”.