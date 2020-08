PIU’ CAMPANIA PUNTA SULLE DONNE: 5 CAPOLISTA IN TUTTE LE PROVINCE

Sono tutte donne le capolista di Piu’ Campania-Piu’ Europa, la lista che è inserita nella coalizione di Vincenzo De Luca per le Regionali 2020. In Provincia di Salerno a guidare il partito nella campagna elettorale per le Regionali 2020 ci sarà l’avvocato Stefania De Martino, da anni impegnata nella difesa delle donne vittima di violenza attraverso diversi progetti che l’hanno portata ad affrontare situazioni difficili e delicate.

“Iniziamo questa campagna elettorale”, sottolinea Stefania De Martino, “con la consapevolezza di portare avanti i progetti che, nella vita quotidiana, ci accompagnano. Stiamo parlando con gli elettori come lo facciamo tutti i giorni nei nostri incontri perchè la lotta contro la violenza di genere, per noi, è un impegno costante e non solo della campagna elettorale”.