SAN MARZANO SUL SARNO. COLOMBA FARINA PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Nata e residente a San Marzano sul Sarno, Colomba Farina si candida a sindaco della sua città per la prima volta. Madre di due figli e avvocato da oltre 20 anni, attualmente è consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore. Prima eletta nel 2015 con 625 voti alle amministrative di San Marzano sul Sarno, l’avvocato Farina è assessore uscente alle Politiche sociali, confermando il suo impegno per le fasce deboli da sempre.

“La strada che ho percorso mi ha mostrato la necessità di mettere in campo il sentimento di appartenenza che mi lega alla mia città”, ha detto la candidata a sindaco Colomba Farina. “Scelgo di avvalermi delle mie esperienze per incentivarne l’evoluzione. Scelgo di accompagnarmi a chi sa che San Marzano è uno scrigno da difendere e tutelare. Scelgo di proiettare il mio operato in una nuova dimensione fatta di coautori dalla stessa visione. Per questo, scelgo di candidarmi a sindaco della mia città”.

Di seguito la lista dei candidati: