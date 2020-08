VALENTINO DI BRIZZI (LEGA): “CHE ERRORE NON NOMINARE UN PRESIDE PER IL LICEO DI PADULA”

“Ormai la politica regionale è senza pudore. Ci smantellano tutti i servizi e non si preoccupano più nemmeno del periodo elettorale. Ultimo (solo in ordine di tempo) la GRAVE SCELTA di non nominare un Preside per il liceo scientifico di Padula. Ma come si fa a mandare all’aria il grande lavoro fatto dalla Preside Liliana Ferzola, dalla Vice Preside Carmela Pessolano e da tutti i docenti che con cuore e dedizione si sono, negli anni, dedicati al potenziamento della struttura.” Lo denuncia Valentino Di Brizzi, candidato al consiglio regionale con la Lega.

Lo STUDIO è uno dei diritti fondamentali dei nostri giovani. Di loro DOBBIAMO occuparci con costanza e con continua presenza. È impensabile che un Preside, per quanto dotato di abnegazione, possa essere sballottato da più parti e per più plessi, anche distanti tra loro, e riuscire a seguire in maniera adeguata tutte le strutture. Sarebbe già sufficientemente complicato in un periodo normale. Figuriamoci in questa fase di riorganizzazione post-Covid. È soprattutto è grave che una scelta del genere si sia consumata nell’assoluto silenzio assordante di tutti i Sindaci e politici del territorio!!!! Ormai vige uno stato di rassegnazione che ci porta a subire tutto e ad accettarlo passivamente. Ma così non possiamo andare avanti. Certe scelte diventano irreversibili e non possiamo e non dobbiamo subirle così passivamente. Non so se ci sono i margini per rivedere questa scelta, ma auspico che quanti oggi hanno potere per rivedere questa posizione lo facciano!