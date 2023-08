EUROPEE 2024. IL GOVERNO PENSA A MODIFICARE SOGLIA DI SBARRAMENTO: DAL 4% AL 3%

C’è l’ipotesi che, in legge finanziaria, il Governo Meloni possa introdurre una modifica della Legge Elettorale per le Europee del 2024. La voce che, proprio in questi giorni, si rincorre è quella della modifica della soglia di sbarramento, il cui superamento consentirebbe di accedere alla distribuzione dei seggi. Al momento la percentuale da superare, su base nazionale, è quella del 4%: allo studio della maggioranza di Governo c’è il progetto per abbassare al 3% la soglia. Una scelta che andrebbe sì nella direzione di favorire le liste del Centro – con Renzi e Calenda che potrebbero anche pensare di andare da soli – ma garantirebbe Forza Italia ed anche la lista di Noi Moderati.

