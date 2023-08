SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “PER IL 1 SETTEMBRE SCUOLE PRONTE”

“Si lavora ancora per riqualificare l’ area di Via I° Mezzana, destinata a scuola elementare, media e ad istituto superiore. Stiamo provvedendo anche a organizzare la circolazione veicolare e pedonale interna ai piazzali di pertinenza dei vari istituti scolastici. Ormai parliamo di una vera e propria “cittadella scolastica”, con “open space” e collegamenti diretti tra i vari istituti. Ristrutturazione e completamento dell’ edificio scolastico (per 1.5 milioni di euro), apertura di nuovo parcheggio attrezzato, segnaletica interna di sicurezza con percorsi pedonali e veicolari, nuova illuminazione dei piazzali e delle strada esterna.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Il 1° settembre iniziano le attivita’ della scuola elementare, per la quale e’ gia’ tutto pronto.

Il 1° ottobre iniziano le attivita’ dell’ Istituto Alberghiero, succursale dell’ Istituto Domenico Rea di Nocera Inferiore e per questo stiamo ancora lavorando per completare il tutto, ma ormai siamo al rush finale.

In questi giorni, in particolare, stiamo realizzando la segnaletica interna per circolare e parcheggiare in sicurezza all’ interno, con stalli di sosta per diversamente abili e donne in attesa.

Da quest’ anno i genitori, per ragioni di sicurezza, non potranno entrare nei piazzali interni con le auto.

I parcheggi interni sono destinati tutti al personale docente ed ai collaboratori dei vari istituti.

Ringrazio davvero di cuore per la collaborazione il consigliere delegato alla Viabilita’ Ernesto Velardo per il gran lavoro svolto per la segnaletica interna, nonche’ la Polizia Locale e il Comandante Giovanni De Caro.

Grazie di cuore all’ Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo, per tutto l’ impegno profuso in questi mesi per mettere in sicurezza i bambini e consentire una buona didattica, nonostante i lavori in corso, e per aver seguito tutti i procedimenti organizzativi per l’ apertura del nuovo istituto superiore.

Ringrazio, inoltre, gli Assessori Rosanna Ruggiero ed Enzo Ferrante per i procedimenti seguiti per i lavori di ristrutturazione dell’ immobile e del nuovo parcheggio pertinenziale con 23 nuovi posti auto.

L’ unione fa la forza….!!!

Andiamo avanti con la riqualificazione di un’ altra area importante del nostro paese, destinata alla istruzione e formazione dei nostri scolari.