FDI-FORZA ITALIA, PROVE DI INTESA. L’INIZIATIVA CON CIRIELLI, IANNONE, FASANO E SARNO

Torna in una pubblica iniziativa, dopo il periodo di convalescenza, il commissario provinciale di Forza Italia Enzo Fasano e per farlo sceglie l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia, a Campagna, dove, insieme ad Edmondo Cirielli, ad Antonio Iannone e soprattutto a Michele Sarno, ha dibattuto del futuro del centro destra in Provincia di Salerno. Un forte segnale, quello che arriva da Campagna, che va nella direzione di una rinnovata unità del centro destra in Provincia di Salerno, soprattutto in vista delle Comunali nei centri principali come Salerno, Battipaglia ed Eboli. Non è escluso che l’occasione dell’incontro sia servita a smussare gli ultimi angoli tra Fdi e Forza Italia soprattutto per quanto riguarda il Comune di Salerno e quello di Battipaglia.-

