FDI VALLE DELL’IRNO: “CANDIDATURA CIRIELLI ALLE REGIONE OCCASIONE STORICA PER IL TERRITORIO”

Fratelli d’Italia di tutta la Valle dell’Irno sostiene la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania del Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli. E’ quanto emerso nel corso dell’ultima riunione del Coordinamento Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia, convocata dal Coordinatore Nicola Prudente di Fisciano: all’incontro erano presenti Nicola Galdi (Portavoce Fdi Pellezzano), Roberto Vargiu (Portavoce Fdi Fisciano), Mario Gallucci (Portavoce Fdi Bracigliano), Tony Siniscalco (Capogruppo Fdi Comune di Baronissi Baronissi) e Guido Scarano (Vice Coordinatore Fdi Valle dell’Irno). “La comprovata esperienza politica ed amministrativa di Edmondo Cirielli”, hanno sottolineato i presenti all’incontro, “rappresenta per tutta la Campania una occasione d’oro per chiudere la pessima pagina della gestione De Luca, fallimentare in tutti i settori, a cominciare da quello della Sanità. Siamo pronti a sostenere, in tutti i Centri della Valle dell’Irno, la candidatura di Edmondo Cirielli e di tutti i candidati e le candidate al Consiglio Regionale di Fratelli d’italia”

