FISCIANO. ALFONSO CAVALIERE: “I TRE DELL’AVE MARIA USANO PACIFICO PER PRENDERE QUALCHE VOTO IN PIU’ “

Diventa sempre piu’ calda la campagna elettorale di Fisciano, soprattutto tra le liste di Alfonso Cavaliere e di Rosario Pacifico. Dopo le accuse, mosse da tre consiglieri comunali uscenti candidati nella lista di Pacifico, Alfonso Cavaliere risponde a muso duro.

Le menti brillanti parlano di idee e di progetti, le menti mediocri parlano delle persone. Se volessi parlare di loro (LORO CHI?), potrei scrivere un libro.

Già da prima che iniziasse la campagna elettorale, abbiamo potuto assistere a questo indecoroso chiacchiericcio, da parte di qualche consigliere uscente (che non ha mai consigliato niente), secondo cui la lista Fisciano Europea sarebbe una “lista civetta”, ossia una lista creata ad hoc per svuotarne un’altra e, nel caso di specie, per svuotare la lista Impegno e Trasparenza (senza coerenza).

Francamente, tale puerile affermazione non ci può toccare perché sappiamo chi siamo e cosa vogliamo. Le persone credono fortemente in noi e dimostreremo a tutti cosa significa fare una buona politica. Non vogliamo arrivare in consiglio comunale per riscaldare i seggi o per sputare veleno sugli altri.

Piuttosto, fossi un avveduto ed attento elettore, mi verrebbe da chiedermi se Andrea Landi e company non abbiano voluto strumentalizzare la persona del dottore Pacifico per prendere qualche voto in più, visto che uno di loro, dopo mille peripezie per tentare di passare con la maggioranza, non aveva più la forza, né la credibilità politica, per ripresentarsi come sindaco. Tanto è vero che costui ha fatto un passo indietro, candidandosi come consigliere! Che orrore!

Ma sarà andata sicuramente così! I tre dell’Ave Maria, resisi conto dell’infelice risultato che avrebbero ottenuto alle amministrative del 2021, si sono riuniti in consiglio (non comunale) per deliberare sulla candidatura a sindaco di Pacifico, unico e solo uomo che avrebbe potuto salvarli. Che volponi! Ma credo che le persone ricordino ancora quando si colpivano a suon di randellate con l’attuale candidato sindaco di Impegno e Trasparenza. Questi sono gli stessi che vogliono parlarci di pianificazione dopo aver letto qualche mio post. Beh, se pianificano esattamente come tentano di avanzare politicamente, vi lascio immaginare cosa ne viene fuori.

Ad oggi, non sapendo come combatterci, ne stanno dicendo di tutti i colori, dimenticando che loro e Sessa sono portati dallo stesso partito nazionale (PD) e che, fortunatamente, noi non viviamo di politica.

Direi al caro Barra e compagni di pensare a fare voti piuttosto che di concentrarsi sulla lista Fisciano Europea, che non gode di luce riflessa coma la loro, grazie ai sacrifici professionali del dottore Pacifico. Inoltre, gli ricorderei, che solo quello che non si fa, non si sa.

Intelligenti pauca.

Solo le favole potete raccontare!!!