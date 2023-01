FISCIANO. I CONSIGLIERI DI NOI PER FISCIANO CHIEDONO AL SINDACO INTERVENTI PER LA SICUREZZA

Egregio sig. Sindaco le scriviamo in qualità di componenti del gruppo consiliare Noi per Fisciano, a seguito dei continui e ininterrotti episodi di furti e di atti criminali che si perpetuano sul

territorio comunale e dell’intera valle dell’Irno.

Il fenomeno dell’aumento degli atti criminali, che nelle ultime commissioni consiliari è stato bollato come un “fenomeno di scarsa rilevanza” in quanto non suffragato da un aumento del

numero di denunce, riteniamo al contrario sia di altissima rilevanza, e che il dato a cui si fa riferimento è un dato falsato dalla mancanza di fiducia che ormai la popolazione prova nelle istituzioni e che comporta la “non denuncia” del sopruso da parte dei cittadini colpiti. Ma sono sotto gli occhi di tutti i continui furti che stanno martoriando il territorio. La stampa e le componenti politiche di ogni colore anche dei comuni limitrofi stanno da settimane

denunciando il clima di terrore che pervade i cittadini costringendoli a chiudersi in casa e a organizzare delle ronde per coadiuvare l’attività delle forze dell’ordine. La prevenzione ed il contrasto della criminalità diffusa rappresentano per noi obiettivo prioritario che deve essere perseguito con gli interventi di sicurezza urbana, partendo, come proponiamo oggi, da un’accurata attività di analisi, preordinata ad individuare aree maggiormente esposte alle

tipologie di reati più ricorrenti, con dimensione capillare e, per questo, di più difficile repressione. In questo contesto sono fondamentali le sinergie inter-istituzionali, nella consapevolezza che le criticità rinvenibili nel tessuto dei centri urbani, anche di medio piccola dimensione come quelli della Valle dell’Irno, sono il frutto di una serie di concause e che la risposta ai fenomeni che

incidono negativamente sulla sicurezza urbana non può essere affidata agli interventi di un singolo interlocutore, ma richiede stabili forme di collaborazione. A tal proposito, Sindaco, le chiediamo di farsi promotore con i comuni limitrofi della Valle dell’Irno per costituire un tavolo di osservazione intercomunale con il compito di monitorare costantemente le esigenze di sicurezza dei territori, impostare soluzioni per le singole problematiche, offrire

concreti contributi per interventi più generali da sottoporre all’attenzione degli organi sovracomunali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Vi ringraziamo per l’attenzione posta, auspicando un Vostro immediato interessamento.