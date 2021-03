FISCIANO. L’ANNUNCIO DEL SINDACO SESSA: “OVER 80 DA DOMANI VACCINI AL PALAIRNO DI BARONISSI”

Si informano i concittadini over 80 convocati, domani 𝟮𝟮 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼, per la somministrazione del vaccino anti covid-19, che dovranno recarsi al Punto Vaccinale di Popolazione presso il Palairno in Baronissi, alla Via Fortunato, all’orario indicato nel messaggio ricevuto.

Lo annuncia Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

Negli ultimi giorni il consigliere comunale di Fisciano Franco Gioia aveva sollevato il problema dei vaccini ancora non effettuati, nella Valle dell’Irno, per tutti gli Over 80.

Una carenza che, in base a quanto previsto da domani a Baronissi, dovrebbe trovare una risposta.