FISCIANO. OGGI CONSIGLIO COMUNALE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

E’ in programma per il tardo pomeriggio di oggi, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Fisciano, la seduta del consiglio comunale chiamata a discutere ed eventualmente approvare il Bilancio di Previsione 2021 che la Giunta Sessa ha già approvato nelle passate settimane. Insieme al bilancio di Previsione 2021 anche il Documento di Programmazione per le opere pubbliche che l’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare nei prossim tre anni ma, sostanzialmente, con la celebrazione del Consiglio Comunale di oggi si entra ufficialmente in campagna elettorale. Il Sindaco uscente Vincenzo Sessa ha già confermato la sua candidatura per le prossime elezioni comunali con una squadra che sarà in parte confermata ma anche rinnovata per la sfida del prossimo quinquennio.

