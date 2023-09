FORZA ITALIA. DA GAETA A PAESTUM: SI GIOCA IN CAMPANIA IL RILANCIO DEL PARTITO

Prima l’evento dedicato ai giovani di Forza Italia di tutto il paese, in programma oggi a Gaeta, poi l’appuntamento tra meno di 20 giorni a Paestum, con il Berlusconi Day: riparte dalla Campania – una delle Regioni sempre generose in termini di voti – l’azione politica di Forza Italia, con il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani e tutta la classe dirigente campana. Un mese che rappresenta il punto di partenza per la campagna elettorale per le Europee del prossimo 9 Giugno ma anche un momento di confronto, tutto interno, al centro destra di Governo. Non solo Europee, è chiaro: ci sono anche le amministrative di primavera, probabilmente le Provinciali con il ritorno al voto diretto dopo il lungo periodo di stop con la Delrio. Insomma, tanti argomenti da affrontare e, questa volta, il dibattito all’interno di Forza Italia partirà proprio dalla Regione Campania.

