PIERO DE LUCA (PD): “AD AMALFI PER LA PRESENTAZIONE DEL F.C. COSTA D’AMALFI”

La Costiera Amalfitana è un luogo magico, patrimonio UNESCO per le sue bellezze paesaggistiche uniche al mondo, ma anche per le ricchezze dell’enogastronomia e dell’artigianato.

Un territorio che dobbiamo continuare a sostenere e valorizzare ogni giorno, con ulteriori interventi sulla mobilità e per la messa in sicurezza della Costa, ma anche con iniziative come questa, che servono a fare rete tra istituzioni, aziende e territorio.