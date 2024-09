FORZA ITALIA. OLTRE 100 GIOVANI AZZURRI A CENA A SALERNO CON IL SOTTOSEGRETARIO TULLIO FERRANTE

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani, insieme con alcuni dirigenti regionali del movimento giovanile e con alcuni dirigenti provinciali di Forza Italia, è stato ospite dell’onorevole Tullio Ferrante presso una nota pizzeria del centro di Salerno, giusto di fronte Palazzo di Città. Un momento di reunion e di riorganizzazione voluto fortemente dall’Onorevole Ferrante, sottosegretario al MIT e responsabile nazionale delle adesioni per il partito.

“Questa cena è un momento per stare insieme ma anche per organizzarci, in vista delle prossime giornate nazionali del tesseramento previste per il 5 e 6 ottobre e delle tornate elettorali che ci vedranno coinvolti di qui a breve. Forza Italia, a Salerno come in Campania, vive un momento positivo che ci impone responsabilità e voglia di aprire il nostro movimento a nuovi iscritti e militanti il cui contributo sarà determinante.

La madre di tutte le sfide elettorali, le regionali del 2025, ci troverà pronti nel garantire a Forza Italia un meritato primato, e la vittoria contro l’attuale amministrazione”.

Dichiara l’Onorevole Ferrante, al margine dell’evento.

“Abbiamo scelto questo luogo perché è di fronte ad un simbolo, il Palazzo di Città di Salerno, il simbolo di una storia politica che conduce l’attuale governo regionale lì dove si trova adesso: vogliamo dimostrare che esiste un’alternativa, che vive e cresce negli stessi luoghi da cui è partito il Presidente De Luca, ma nonostante questo gli è opposta nell’ideologia e nella visione programmatica.

Ringrazio l’Onorevole Ferrante, nostro parlamentare eletto e sottosegretario di governo, ringrazio Roberto Celano, nostro segretario provinciale di FI, e non per ultimo l’Onorevole Fulvio Martusciello, nostro segretario regionale e capo delegazione di FI al parlamento europeo, purtroppo assente per impegni istituzionali ma da sempre vicino alla comunità salernitana e promessa brillante di Forza Italia per il futuro del nostro territorio .”

E’ la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario e coordinatore provinciale di Salerno per Forza Italia Giovani .