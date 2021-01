FRANCESCO CAVALLONE E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO

“La comunità montana Vallo di Diano ha eletto l’avvocato Francesco Cavallone nuovo presidente. L’aver scelto per la prima volta il sindaco della città capofila del Vallo è uno straordinario segnale di unità del territorio e segna la volontà di attribuire a Sala Consilina un ruolo di riferimento per l’intero comprensorio.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

Rivolgo a Cavallone, amico da sempre, persona perbene e amministratore capace gli auguri di buon lavoro. Ho già fissato, per la prossima settimana in Regione, incontri con i dirigenti, al fine di accelerare l’attuazione del programma previsto per la strategia delle aree interne, sospeso a causa della pandemia.

Un grazie sentito va al presidente Accetta, per il lavoro egregio e responsabile svolto in questi anni per il territorio e per la strategia delle aree interne.