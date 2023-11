FRANCESCO MORRA: “TURISMO ED ARCHEOLOGIA, IL PETROLIO DELLA NOSTRA PROVINCIA”

“Questa mattina ho preso parte a un incontro molto interessante, organizzato nell’ambito della XXV edizione della Borsa mediterranea del turismo archeologico, sul tema “Una riflessione sui siti archeologici della Provincia di Salerno”. Mi è venuta in mente una cosa molto potente che ha scritto Flaminia Cruciani in Lezioni di immortalità: “siamo abituati a pensare che l’immortalità sia una linea che non finisce, mentre io da archeologa la sento piuttosto come un istante eterno: quello della scoperta”.

Lo scrive il Sindaco di Pellezzano e Consigliere Provinciale con delega alla Cultura Francesco Morra.

Parlare di istante eterno potrebbe sembrare un paradosso, ma invece non lo è se ci fermiamo a ragionare sul fatto che un istante brilla di intensità e l’eternità non è una chimera se sappiamo tradurla di generazione in generazione, trasmettendo l’idea che la conoscenza del nostro passato è fondamentale per costruire il nostro presente e gettare le basi del nostro futuro. Ecco perché, dall’inizio del mio incarico quale delegato alla cultura della Provincia di Salerno ho sempre posto grande attenzione nei confronti del patrimonio archeologico del nostro territorio. Un gioiello da valorizzare e salvaguardare sempre più, provando a metterlo in dialogo con il contemporaneo. Abbiamo una grande ricchezza, lavoriamo insieme per non disperderla e per renderla sempre più attrattiva.