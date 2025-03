FRANCO MARI (AVS): “ATTENTATO CASTEL SAN GIORGIO, INTERROGAZIONE AL MINISTRO INTERNO”

“L’attentato al Comune di Castel San Giorgio deve attivare più che mai l’attenzione delle istituzioni e la mobilitazione di tutte le forze democratiche. È evidente che l’Amministazione municipale è oggetto di minacce e non può essere lasciata sola. È compito di tutti noi fare ogni sforzo e assumere ogni iniziativa necessaria a tutela della sicurezza dei cittadini e della piena agibilità degli amministratori locali. Per questo e per conoscere le iniziative che il Governo intende assumere in proposito ho depositato una interrogazione urgente al Ministro dell’Interno.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall’On. FRANCESCO MARI il 10/03/2025 14:36

Al Ministro dell’Interno – Per sapere – premesso che:

intorno alle 2 del mattino, del 10 marzo 2025 un potente ordigno artigianale è stato fatto esplodere all’ingresso del palazzo del Municipio di Castel San Giorgio, nel Salernitano;

la deflagrazione di una bomba carta ha provocato danni al portone e alle finestre di alcuni edifici della zona, scatenando un principio di incendio e provocando momenti di paura tra i residenti della zona;

sulla base delle prime ricostruzioni, l’ordigno sarebbe stato “lanciato da una persona incappucciata” che si sarebbe allontanata subito dopo con un motorino;

sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme mentre i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona;

non è la prima volta che l’amministrazione di Castel San Giorgio è vittima di episodi di intimidazione, visto che In passato, altri due ordigni erano stati fatti esplodere sotto casa della sindaca Paola Lanzara e del consigliere comunale Giuseppe Alfano;

si tratta con tutta evidenza di un fatto estremamente grave, a maggior ragione, perché non si tratta di un episodio isolato, sul quale va fatta chiarezza fino in fondo, tenuto conto che le indagini relative ad un precedente analogo attentato sotto l’abitazione della sindaca Paola Lanzara, avevano portato all’archiviazione del procedimento:-

se non ritenga il ripetersi di tali eventi di ordigni fatti deflagrare sotto la sede del Comune nonché della Sindaca e di consiglieri comunali prefiguri una situazione di assoluto allarme sotto il profilo della sicurezza collettiva e della necessaria tutela delle istituzioni democratiche;

quali iniziative intenda assumere per garantire che fatti gravi come quelli accaduti non abbiano a ripetersi garantendo l’attività amministrativa del Comune e la serenità dei cittadini.