FRANCO MARI (SINISTRA ITALIANA): “TERZO MANDATO DE LUCA? HO L’IMPRESSIONE CHE LA GENTE NON SIA D’ACCORDO”

Franco Mari, Sinistra Italiana ha scelto la Provincia di Salerno per la sua festa regionale che, si voglia o meno, sarà anche un punto di partenza per le prossime elezioni regionali in Campania.

“Anche. Ma sarà soprattutto un evento controcorrente. Se apriamo i giornali, anche locali, leggiamo solo autocebrazioni e posizionamenti elettorali. Noi siamo gli unici che, oltre ad avere la forza organizzativa per fare un evento politico di tre giorni, ci concentriamo sulle questioni per analizzarle e dare risposte. Se qualcuno cerca la buona politica la trova a Salerno dal 26 al 28 settembre.”

A distanza di quasi due anni dalla nascita del Governo Meloni, sembra che il sistema politico italiano vada verso una semplificazione: Centro Destra da una parte, Campo Largo dall’altra. Una nuova edizione del bipolarismo?

“Più che altro una polarizzazione, mi auguro, degli interessi che le forze politiche rappresentano. Le scelte in danno alle lavoratrici e ai lavoratori sono state una costante degli ultimi decenni. I governi tecnici hanno rappresentato solo delle parentesi durante le quali, in realtà, si sono consolidati gli interessi delle classi privilegiate. Ora il problema è disegnare una alternativa, perché se dobbiamo andare al governo per fare le stesse cose di quelli di prima non vale la pena.”

Torniamo per un attimo alle Regionali. Il terzo mandato è rimasto, sul panorama politico nazionale, un problema tutto campano. Sinistra Italiana era contraria. Lo è ancora?

“Ovviamente. E il fatto che sia un tema sbagliato lo dimostra il fatto che costringe i partiti e la società campana nel suo complesso a discutere di questo anziché di contenuti, di cose da fare e progetti da mettere in campo. Parlare di terzo mandato significa dire che va tutto bene e c’è solo un programma da completare. Ho l’impressione che i cittadini non siano tanto d’accordo.”