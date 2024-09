MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “SAN SEVERINO YOUNG ART QUEST’ANNO PROMOSSA ANCHE DALLA RAI”

È un riconoscimento che premia gli sforzi compiuti ed i valori cui ci siamo ispirati sin dall’inizio per immaginare e realizzare la rassegna. Quest’anno, per la seconda edizione, avremo tante novità, ma soprattutto daremo ancora una volta l’opportunità a tanti giovani talenti di potersi esprimere all’interno del concorso nelle arti musicali, figurative e creative.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Sanseverino Young Art è un’occasione di incontro e di interscambio fra giovani provenienti da tutta la regione Campania affinchè si possano generare percorsi futuri concreti per tanti di loro: non la solita passerella fine a se stessa, insomma, ma un laboratorio artistico, un incubatore artistico che possa produrre opportunità di crescita e lavoro per quanti avranno modo di esprimere il proprio talento.