NOI MODERATI. DOMANI L’INGRESSO NEL PARTITO DELLE PARLAMENTARI CARFAGNA, GELMINI E VERSACE

Domani, al termine della riunione del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, in programma a Roma a partire dalle 14:00, il partito di Maurizio Lupi ufficializzerà le adesioni delle parlamentari Carfagna, Gelmini e Versace che, appena qualche giorno fa, hanno abbandonato il partito Azione di Carlo Calenda. Si tratta di un passaggio formale, di natura squisitamente politica, al quale dovra’ fare seguito anche la comunicazione, da parte delle tre parlamentari, alle rispettive Camere di appartenenza, di passaggio all’interno dei Gruppi. La circostanza, pero’, non è detto che avvenga nell’immediatezza della comunicazione di domani ma, secondo alcune voci romane, potrebbe slittare di qualche settimana, anche per una riorganizzazione strutturale dei gruppi alla Camera ed al Senato.

Share on: WhatsApp