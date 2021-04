FRATELLI D’ITALIA SCEGLIE DAMIANO CARDIELLO PER LE COMUNALI AD EBOLI

Dopo aver indicato il nome di Michele Sarno per le Comunali 2021 a Salerno e quello di Ugo Tozzi a Battipaglia, Fratelli d’Italia ha ufficializzato, questa mattina, la decisione di sostenere il nome di Damiano Cardiello alle prossime elezioni comunali di Eboli, chiudendo, in ampio anticipo, le scelte in vista delle elezioni comunali in Provincia di Salerno.

Fratelli d’Italia, almeno in Provincia di Salerno, gioca d’anticipo rispetto agli altri partiti del centro destra e chiude la partita candidature per le prossime elezioni comunali.