GIANPIERO ZINZI (LEGA): “CAMPI FLEGREI, LO STATO C’E’, GOVERNO LO DIMOSTRA CON I FATTI”

“Le continue scosse registrate nel corso della notte e della giornata di oggi, insieme ai danni agli edifici, agli sfollati e alle persone rimaste ferite, confermano che i Campi Flegrei stanno vivendo ore difficili. A tutte le famiglie che stanno affrontando paura e incertezza rivolgiamo la nostra più sincera vicinanza. La priorità è garantire assistenza ai cittadini, completare rapidamente le verifiche sugli edifici e sostenere chi ha dovuto lasciare la propria casa. Rivolgiamo un sincero ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale sanitario, ai volontari, ai sindaci, al prefetto di Napoli e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per garantire sicurezza e assistenza”. Lo riferisce in una nota Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania. “Il Governo ha dimostrato, fin dalle prime ore, di essere pienamente presente. Il ministro Nello Musumeci e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano hanno seguito costantemente l’evolversi della situazione, coordinando gli interventi con la Prefettura e gli enti locali. Sono state attivate le procedure di emergenza e predisposte le misure necessarie a tutela delle comunità colpite. È questo il modo serio con cui le istituzioni affrontano un’emergenza. Comprendo l’apprensione di chi convive ogni giorno con il bradisismo. Per questo bisogna continuare a investire nella prevenzione e nella messa in sicurezza del territorio. Il Governo ha già destinato oltre mezzo miliardo di euro ai Campi Flegrei, una base concreta sulla quale proseguire. In momenti come questi servono responsabilità e collaborazione, non polemiche. Lo Stato c’è e il Governo lo sta dimostrando con i fatti. Continueremo a fare la nostra parte affinché nessuno venga lasciato solo”.

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