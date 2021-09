GIFFONI VALLE PIANA. I GIOVANI CON GIULIANO, LA CANDIDATURA DI ELIODORO VERACE

I giovani si tengono lontani della politica ? Forse, ma non a Giffoni Valle Piana dove il 23enne Eliodoro Verace, da anni impegnato nell’azienda di famiglia, ha deciso, con ampio anticipo, di scendere in campo per le prossime elezioni comunali nella lista Giffoni Bene Comune, per sostenere la candidatura di Antonio Giuliano, sindaco uscente, alla carica di primo cittadino. Un giovanissimo che punta a raccontare, in questa campagna elettorale, come sia possibile rimanere nel proprio territorio e costruire un futuro importante: questo uno dei principali obiettivi della campagna elettorale di Eliodoro Verace, uno dei piu’ giovani candidati alla carica di consigliere comunale di Giffoni Valle Piana.

Share on: WhatsApp