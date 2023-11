GIOVANNI GUZZO: “GRANDE SODDISFAZIONE PER FINANZIAMENTO G.A.M.E. UPI”

Un riconoscimento che mi gratifica per tutto l’impegno che sto profondendo, da delegato alla materia, nelle politiche giovanili e nella valorizzazione dell’attività sportiva e dei suoi valori educativi. Siamo costantemente impegnati a guardarci intorno per cercare di intercettare tutte le opportunità che si presentano, i nostri ragazzi meritano tutta la nostra attenzione, e l’iniziativa GAME UPI, in cui siamo tra le poche Province coinvolte, ci consentirà di rafforzare la nostra azione a favore dei giovani.